Коммерческая недвижимость в Москве стала никому не нужна

Собственники коммерческой недвижимости в центре Москвы резко обрушили цены на свои площадки. Им пришлось уменьшать ставки втрое, чтобы сохранить текущих клиентов, так как в текущих реалиях крайне сложно найти новых, сообщают российские СМИ.

Спрос на помещения падает из-за роста налоговой нагрузки и снижения потребительской активности, считают эксперты.

По данным за январь–февраль 2026 года, количество свободных объектов в Центральном административном округе российской столицы увеличилось на 50% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. По словам руководителя департамента торговой недвижимости компании CMWP Зульфии Шиляевой, арендаторы регулярно требуют уменьшения платежей. Если владельцы не согласятся на это, уровень незанятых пространств в центре продолжит повышаться.

Как поясняет специалист, причина кроется в сокращении потребительской активности населения, увеличении налоговых обязательств и трансформации покупательских привычек. Для жителей Москвы теперь удобнее получать нужные услуги в своих районах, где присутствуют кофейни, пункты выдачи заказов и другие подобные объекты. Это ведет к снижению прибыльности бизнеса в центральных районах города, и центр постепенно теряет статус главной торговой зоны.