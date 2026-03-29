Тегеран после бомбежки
Новость дня
Тегеран после бомбежки

Пехлеви: «Боже, благослови Америку!»

00:04 1145

Находящийся в изгнании наследный принц Ирана Реза Пехлеви выступил на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в США. В своей речи он подчеркнул исторический масштаб происходящих перемен и задал аудитории риторический вопрос: «Можете ли вы представить, что Иран пройдет путь от лозунга «Смерть Америке» до лозунга «Боже, благослови Америку»?»

Реза Пехлеви сделал на CPAC ряд громких заявлений. В частности, он отметил, что «свободный Иран достижим прямо сейчас. Но, как мы все знаем, свобода никогда не дается даром».

По его словам, свободный Иран представляет собой единственную самую большую неиспользованную экономическую возможность XXI века. «Наконец-то раскрытую», - добавил он.

Пехлеви отметил, что стратегическое партнерство США и Ирана может принести более одного триллиона долларов в американскую экономику в течение следующего десятилетия.

Он напомнил американцам, что «на протяжении десятилетий каждый американский президент со времен Джимми Картера выбирал попытку управлять этой надвигающейся угрозой (со стороны Ирана – ред.), а не решать проблему. Каждый из них потерпел неудачу».

Пехлеви выразил скептицизм по поводу способности исламской республики реформировать себя, сравнив иранскую муллократию с ядовитой змеей: «Вы не можете реформировать змею. Яд у в нее ДНК».

Наследный принц подчеркнул, что любое соглашение, оставляющее элементы режима у власти, приведет лишь к временному затишью перед возвращением терроризма и ядерного шантажа.

«Те, кто 47 лет сеял хаос, не могут быть теми, кому доверят установление стабильности. Если мы не завершим работу, угроза, исходящая от этой исламской республики, не будет решена. Она только усугубится», - заявил Пехлеви.

Он также пообещал снова поднять иранский народ на революцию: «Финальный удар будет нанесен самим иранским народом. Когда наступит подходящий момент, как в январе, я призову их снова подняться». 

В заключение своей речи Пехлеви перефразировал изречение президента США Дональда Трампа, заявив, что «намерен сделать Иран снова великим»: «Поскольку 2026 год знаменует 250-летие Соединенных Штатов, я надеюсь и верю, что история также запомнит 2026 год как год возрождения Ирана. Президент Трамп делает Америку снова великой. Я намерен сделать Иран снова великим».

Тегеран после бомбежки
Тегеран после бомбежки видео; фото; обновлено 00:50
00:50 9655
Пехлеви: «Боже, благослови Америку!»
Пехлеви: «Боже, благослови Америку!»
00:04 1146
ЭТО ВАЖНО

Тегеран после бомбежки
Тегеран после бомбежки видео; фото; обновлено 00:50
00:50 9655
Пехлеви: «Боже, благослови Америку!»
Пехлеви: «Боже, благослови Америку!»
00:04 1146
Азербайджан вновь не готов к стихии. «Бурлаки на Апшероне»
Азербайджан вновь не готов к стихии. «Бурлаки на Апшероне» все еще актуально; фото; видео; обновлено 23:42
28 мартa 2026, 23:42 11841
Коммерческая недвижимость в Москве стала никому не нужна
Коммерческая недвижимость в Москве стала никому не нужна
28 мартa 2026, 23:29 2116
Зеленский жестко ответил Рубио
Зеленский жестко ответил Рубио
28 мартa 2026, 23:16 2652
Лоббисты зовут туркменистанский газ через Азербайджан. Не рано ли? Всюду взрывы…
Лоббисты зовут туркменистанский газ через Азербайджан. Не рано ли? Всюду взрывы… наш обзор
28 мартa 2026, 19:37 3371
Дагестан затопили мощные ливни. В Хасавюрте обрушился железнодорожный мост
Дагестан затопили мощные ливни. В Хасавюрте обрушился железнодорожный мост видео; обновлено 23:08
28 мартa 2026, 23:08 5438
Мощный пожар в международном аэропорту Кувейта
Мощный пожар в международном аэропорту Кувейта видео; обновлено 22:40
28 мартa 2026, 22:40 2882
Украина надевает намордник на Иран
Украина надевает намордник на Иран наш комментарий
28 мартa 2026, 20:45 6215
Иран лишил саудитов половины нефтедобычи. А если в дело вступят хуситы...
Иран лишил саудитов половины нефтедобычи. А если в дело вступят хуситы...
28 мартa 2026, 17:55 3069
Теперь и Йемен обстреливает Израиль
Теперь и Йемен обстреливает Израиль обновлено 22:06; видео
28 мартa 2026, 22:06 6801
