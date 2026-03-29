Пехлеви: «Боже, благослови Америку!»

Находящийся в изгнании наследный принц Ирана Реза Пехлеви выступил на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в США. В своей речи он подчеркнул исторический масштаб происходящих перемен и задал аудитории риторический вопрос: «Можете ли вы представить, что Иран пройдет путь от лозунга «Смерть Америке» до лозунга «Боже, благослови Америку»?»

Реза Пехлеви сделал на CPAC ряд громких заявлений. В частности, он отметил, что «свободный Иран достижим прямо сейчас. Но, как мы все знаем, свобода никогда не дается даром».

По его словам, свободный Иран представляет собой единственную самую большую неиспользованную экономическую возможность XXI века. «Наконец-то раскрытую», - добавил он.

Пехлеви отметил, что стратегическое партнерство США и Ирана может принести более одного триллиона долларов в американскую экономику в течение следующего десятилетия.

Он напомнил американцам, что «на протяжении десятилетий каждый американский президент со времен Джимми Картера выбирал попытку управлять этой надвигающейся угрозой (со стороны Ирана – ред.), а не решать проблему. Каждый из них потерпел неудачу».

Пехлеви выразил скептицизм по поводу способности исламской республики реформировать себя, сравнив иранскую муллократию с ядовитой змеей: «Вы не можете реформировать змею. Яд у в нее ДНК».

Наследный принц подчеркнул, что любое соглашение, оставляющее элементы режима у власти, приведет лишь к временному затишью перед возвращением терроризма и ядерного шантажа.

«Те, кто 47 лет сеял хаос, не могут быть теми, кому доверят установление стабильности. Если мы не завершим работу, угроза, исходящая от этой исламской республики, не будет решена. Она только усугубится», - заявил Пехлеви.

Он также пообещал снова поднять иранский народ на революцию: «Финальный удар будет нанесен самим иранским народом. Когда наступит подходящий момент, как в январе, я призову их снова подняться».

В заключение своей речи Пехлеви перефразировал изречение президента США Дональда Трампа, заявив, что «намерен сделать Иран снова великим»: «Поскольку 2026 год знаменует 250-летие Соединенных Штатов, я надеюсь и верю, что история также запомнит 2026 год как год возрождения Ирана. Президент Трамп делает Америку снова великой. Я намерен сделать Иран снова великим».