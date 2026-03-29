Иран снова дал добро Пакистану

Иран разрешил проход через Ормузский пролив для 20 судов под пакистанским флагом. Об этом 28 марта сообщил глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар.

«Я рад сообщить отличную новость: правительство Ирана согласилось разрешить проход через Ормузский пролив еще 20 судам под пакистанским флагом; ежедневно через пролив будут проходить два судна», — говорится в публикации пакистанского министра в соцсети X.

По его словам, данный шаг Ирана предвещает мир и стабильность в регионе и в дальнейшем укрепит коллективные усилия в этом направлении.