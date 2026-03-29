Американских бомбардировщиков на британской авиабазе все больше

США перебросили в Великобританию еще три стратегических бомбардировщика.

Самолеты B-52H Stratofortress прибыли на британскую авиабазу Фэрфорд в субботу после трансатлантического перелета с авиабазы «Барксдейл» в штате Луизиана, следует из данных авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA). В четверг туда также были переброшены три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer с авиабазы Майнот в штате Северная Дакота.

Теперь в Британии размещены уже 23 американских тяжелых бомбардировщика, в том числе 15 самолетов B-1B Lancer и восемь B-52H Stratofortress.