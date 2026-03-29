«Вплоть до Тегерана»: Израиль и США готовили вторжение курдских сил в Иран

Израиль и США готовили вторжение курдских сил в Иран «вплоть до Тегерана», но план провалился, сообщает 12-й канал израильского телевидения.

По данным телеканала, десятки тысяч вооруженных курдских бойцов должны были пересечь границу из Ирака в первые дни войны при поддержке американской и израильской авиации. Затем они должны были объединиться с курдскими бойцами внутри Ирана, обеспечить их оружием, сковать силы режима и помочь возобновить массовые протесты в Иране. Сочетание интенсивных совместных ударов США и Израиля по режиму и его лидерам и вторжения курдов должно было «сломать барьер страха» среди иранской оппозиции, тысячи представителей которой были убиты режимом в предыдущие недели.

Однако вторжение дважды откладывалось — сначала из-за утечек в СМИ, а затем из-за противодействия Турции и стран Персидского залива, а также неготовности самих курдов рисковать без наземной поддержки США, утверждает телеканал. В итоге идея была «снята с повестки».