Иран перешел к тактике «малых ударов»

Иран изменил стратегию ведения боевых действий, сократив интенсивность ракетных атак и перейдя к более экономному использованию вооружений. Вместо массированных ударов Тегеран теперь делает ставку на так называемые «малые удары», распределяя пуски в течение суток. Об этом пишет Financial Times.

Такой подход позволяет поддерживать давление на противника, одновременно снижая риск обнаружения пусковых установок и экономя ресурсы. Эксперты отмечают, что Иран фактически перешел к «стратегии выживания», пытаясь растянуть имеющиеся запасы на более длительный период.

Несмотря на продолжающиеся удары со стороны Израиля и США по военной инфраструктуре, Иран по-прежнему располагает значительным количеством ракет, часть из которых скрыта в глубоко укрепленных подземных комплексах. Однако эффективность атак заметно снизилась по сравнению с начальным этапом конфликта.

При этом Тегеран пока не задействует более современные твердотопливные ракеты. Аналитики допускают, что речь может идти либо о сохранении стратегического резерва, либо о трудностях с их использованием в условиях постоянного наблюдения со стороны западной разведки.

Эксперты также подчеркивают, что возможности Ирана по восполнению запасов ограничены. Удары по складам и производственным объектам приводят к тому, что вооружения расходуются быстрее, чем производятся новые.

В результате, по оценкам аналитиков, Иран способен продолжать обстрелы лишь в краткосрочной перспективе, но уже не сможет вернуться к прежней интенсивности атак из-за потерь инфраструктуры и необходимости защищать собственную территорию.