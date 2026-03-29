Тегеран после бомбежки
Новость дня
Зеленский: Россия следит со спутников за базами США в интересах Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневно получает информацию от разведывательных органов в онлайн-формате, даже находясь за пределами Украины. Об этом он заявил во время Zoom-общения с журналистами в рамках официального визита в Катар.

По словам главы государства, утром 28 марта он получил информацию о том, что российские спутники в интересах Ирана осуществили съемки военных объектов США на Ближнем Востоке.

«24 марта они сняли американско-британскую базу Диего-Гарсия на острове Чагос в Индийском океане. Также проводилась съемка международного аэропорта Кувейта и части территории нефтяного промысла на базе месторождения Большой Бурган. 25 марта - авиабаза Принц Султан в Саудовской Аравии. 26 марта - нефтегазовое месторождение Шайбах (Саудовская Аравия), авиабаза Инджирлик (Турция), авиабаза Аль-Удейд (Катар)», - заявил Зеленский.

Он добавил, что в этом списке нет объектов Украины, а также раскритиковал ослабление санкций против России.

«Но кто кому помогает, снимая санкции с России, которая ежедневно зарабатывает деньги, передает соответствующую информацию об атаках на американские, ближневосточные, британские, американско-британские базы и т.д.? … Если «русские» это делают, как можно снимать санкции?», - сказал президент Украины.

