Тофик Мусаев выходит на свой второй бой в UFC

В американском Сиэттле проходит турнир UFC Fight Night 271, в одном из боев которого будет драться азербайджанец Тофик Мусаев.

36-летний боец сразится с чилийцем Игнасио Баамондесом. Поединок в легком весе закроет программу предварительного карда.

Для Тофика Мусаева это второй бой в UFC - главной в мире организации по смешанным единоборствам (ММА). Первый он провел в июне прошлого года в Баку. Поединок против киргиза Мыктыбека Оролбая завершился поражением Мусаева.

Всего же в смешанных единоборствах Тофик провел 28 боев, в которых одержал 22 победы.

Игнасио Баамондес также в последний раз выходил в октагон в Баку. Он единогласным решением судей проиграл азербайджанскому бойцу Рафаэлю Физиеву.

У Баамондеса девять боев в UFC, в которых он одержал шесть побед и трижды проиграл. В целом на счету 28-летнего чилийца 17 побед в 23 боях в ММА.