Операция «ликвидация» в Иране продолжается: убит командир КСИР и чиновник минобороны

Хасанзаде считался одной из наиболее влиятельных фигур в системе подавления внутренних протестов в Иране. Под его руководством корпус «Мухаммад Расулулла» координировал действия сил «Басидж» и КСИР в столице.

Согласно сообщениям, поступающим из Тегерана, в результате точечной атаки ликвидирован бригадный генерал Хасан Хасанзаде, занимавший пост командующего корпусом «Мухаммад Расулулла» — ключевого подразделения Корпуса стражей исламской революции, ответственного за безопасность в провинции Тегеран.

В Иране ликвидирован глава исследовательского отдела ядерной программы минобороны.

В результате авиаудара по жилому комплексу в городе Боруджерд на западе Ирана убит Али Пуладаванд, глава исследовательского отдела Организации оборонных инноваций и исследований (SPND) при министерстве обороны Ирана, отвечающей за военный аспект ядерной программы. Об этом сообщают израильские и мониторинговые каналы.

По данным источников, утром 28 марта ВВС Израиля нанесли удар по жилому комплексу, где находился Пуладаванд. Израиль уже пытался ликвидировать его в июне 2025 года — тогда погибла его жена, но сам он выжил.