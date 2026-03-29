Взрывы по всему Ирану: летят истребители, ракеты...

Несколько сильных взрывов произошли в Тегеране, передает агентство Fars.
По его данным, два взрыва произошли в южной части Тегерана, мощные взрывы были слышны и в западном секторе города. Утверждается, что несколько мощных взрывов произошли рядом с объектом КСИР. Информации о нанесенном ущербе или возможных пострадавших вследствие атаки пока нет.
Оппозиционное издание Iran International со ссылкой на сообщения граждан пишет об активности истребителей в нескольких иранских провинциях в ночь на воскресенье.
A missile strike left a crater in a street in Tehran’s Sohrevardi neighborhood on the evening of March 28, videos published on social media show. pic.twitter.com/zDR1RZJ2Ek— Iran International English (@IranIntl_En) March 29, 2026
В провинции Тегеран сообщается о взрывах в таких районах, как Эвин, Саадат Абад, 15-й район, Масудие, Нобоньяд, Андише и Калех Хасан Хан, в некоторых районах также наблюдались перебои с электроснабжением.
В провинции Альборз жители сообщили о взрывах в Гольшахре, Гохардаште, Фардисе, Мехршахре и в районе Мехр Вилла Фаза 4 в Карадже.
В Бендер-Аббасе и Бендер-Поле были зафиксированы взрывы, сообщается о попадании ракет в портовый причал в Бендер-Поле. Также сообщалось о ракетной активности в Бендер-Ленге.
Взрывы гремели и в Исфахане, недалеко от 14-й дивизии имама Хосейна, в провинции Хузестан, по данным издания, целью атаки стало водохранилище в Хафткеле.
Также сообщалось о полетах истребителей и взрывах в таких местах, как Хаштруд в Восточном Азербайджане, Марвдашт в провинции Фарс, Халхал в Ардебиле, а также в Тебризе, Ширазе, Бушере и Ахвазе.
В воскресенье рано утром жители сообщили Iran International о многочисленных взрывах и звуках истребителей в районе Паямабар-Азам Таун, Бендер-Аббас, напуганные местные жители выбежали на улицы.
ویدیوی دریافتشده از حوالی سوهانک تهران، انفجارهای پیدرپی استان تهران را در شامگاه شنبه ۸ فروردین به دنبال حملات آمریکا و اسرائیل نشان میدهد. pic.twitter.com/evjjjG8T4h— ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 29, 2026