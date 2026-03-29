Пятая ночь подряд: украинские дроны снова бьют по портам России

По его словам, в результате атаки БПЛА есть повреждения в порту Усть-Луга, сейчас там тушат пожар, в ходе отражения атаки сбит 31 беспилотник, пострадавших нет.

В ночь на воскресенье, 29 марта, Ленинградскую область снова атаковали беспилотники. Об этом в Telegram сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Беспилотники атакуют Ленинградскую область уже пятую ночь подряд.

В ночь на 23 марта дроны атаковали порт Приморск. Там вспыхнул пожар. Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтяного терминала «Транснефть» — порт Приморск, где был поврежден резервуарный парк и нефтеналивная инфраструктура.

В ночь на 25 марта дроны поразили порт Усть-Луга, на месте атаки вспыхнул масштабный пожар. 27 марта сообщалось о новых ударах и пожарах в портах Приморск и Усть-Луга.

Порт Усть-Луга украинские дроны уже атаковали в 2025 году, после чего он был вынужден приостановить работу, недавно ее возобновил.

По данным Reuters, порт Приморск до атаки был способен экспортировать более 1 миллиона баррелей сырой нефти в сутки и является ключевым пунктом отгрузки российской нефти марки Urals и дизельного топлива. Усть-Луга может обрабатывать около 700 тысяч баррелей нефти в сутки.