Страны Залива противостоят иранским ракетам и беспилотникам

Иран начал новую волну атак на страны Ближнего Востока с использованием беспилотников и ракет. В ряде стран Персидского залива активированы системы противовоздушной обороны, передают арабские СМИ.
Национальная гвардия Кувейта сообщила уже о сбитии четырех беспилотников.
Объединенные Арабские Эмираты заявили, что их системы противовоздушной обороны. перехватывают ракеты и беспилотники. Власти Дубая заявили, что громкие звуки в городе вызваны действиями систем ПВО. Жители также сообщили о взрывах в Дубае.
В Бахрейне также включились сирены воздушной тревоги.