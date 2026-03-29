«Пара месяцев»: решается судьба наземной операции против Ирана

По состоянию на 28 марта не было ясно, примет ли президент США Дональд Трамп какой-либо из планов Пентагона. WP отметила, что такая операция может подвергнуть американских военных целому ряду угроз: от иранских БПЛА до наземного огня и самодельных взрывных устройств.

По их данным, командование определилось с тем, что любая потенциальная наземная операция будет представлять собой не полномасштабное вторжение, а точечные рейды спецназа и пехоты.

Пентагон готовится к наземной операции против Ирана, она может затянуться на недели или «пару месяцев», сообщила The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

В Белом доме ведут дискуссии о возможном захвате острова Харк, на котором расположен крупнейший иранский нефтяной терминал. Также там обсуждают проведение рейдов в прибрежных районах Ормузского пролива — военнослужащих могут послать на поиск и уничтожение оружия, которое может наносить удары по коммерческим и военным судам и таким образом блокировать проход по морскому коридору, рассказали источники WP.

Один источник сказал, что выполнение этих целей, вероятно, потребует «недели, а не месяцы» для завершения. Другой оценил потенциальные сроки в «пару месяцев».

Бывший высокопоставленный представитель оборонного ведомства, знакомый с планами США по наземной кампании в Иране, заявил, что планы Вашингтона обширны. При этом он утверждает, что их разработали не в последний момент.

По словам собеседника WP, главной сложностью для Штатов станет не захват территории, а защита военных, которые будут ее удерживать. «Нужно обеспечить прикрытие для людей на острове Харк. Это сложная задача. Захватить его несложно. Сложно защитить своих людей, когда они там», — пояснил источник газеты.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в комментарии для WP заявила, что разработка военных сценариев Пентагоном — это лишь способ расширить возможности для маневра президента, а не признак того, что решение о начале операции уже принято.

Центральное командование (CENTCOM) ВС США накануне сообщило, что на Ближний Восток на десантном корабле Tripoli прибыли порядка 3,5 тыс. морских пехотинцев и моряков.