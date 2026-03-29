Беспилотники у Москвы. А в Тольятти под ударом «промпредприятие»

Силы ПВО сбили шестой беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Сбит один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Ночью Росавиация объявила о введении режима приема и выпуска рейсов по согласованию в московских аэропортах Внуково и Домодедово. Он сохраняется до сих пор.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что украинские беспилотники атаковали «промышленное предприятие» в Тольятти. «Сегодня утром ВСУ атаковали средствами БПЛА промышленное предприятие в Тольятти. По предварительной информации, пострадавших нет. Работают оперативные службы», — написал он, не указав, какое именно предприятие атаковано.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 29 марта силы ПВО «сбили» 203 беспилотника над регионами РФ, а также в аннексированном Крыму. В результате атак как минимум один человек погиб и один пострадал.