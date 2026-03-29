Раскол между Пезешкианом и КСИР: президент требует прекращения огня. Иран на грани финкатастрофы

Между президентом Ирана Масудом Пезешкианом и командующим Корпусом стражей исламской революции Ахмадом Вахиди возникли серьезные разногласия, сообщает оппозиционное издание Iran International со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Источники, говорившие на условиях анонимности, утверждают, что Пезешкиан раскритиковал подход Корпуса стражей исламской революции к эскалации напряженности и продолжающимся атакам на соседние страны, предупредив об экономических последствиях этой ситуации.
По словам источников, Пезешкиан подчеркнул, что если не остановить войну, экономика Ирана может столкнуться с полным крахом в течение трех недель или месяца.
7 марта Пезешкиан в видеообращении принес извинения за «стрельбу без разбора» со стороны вооруженных сил Ирана по соседним странам и дал указание прекратить атаки. Однако атаки продолжились после публикации его сообщения.
Информированные источники сообщили Iran International, что Пезешкиан потребовал вернуть исполнительную и управленческую власть администрации, что было категорически отвергнуто Вахиди.
В ответ на критику командующий КСИР возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на правительство из-за «неспособности провести структурные реформы до начала конфликта», сообщили источники.
В последние дни израильские СМИ также сообщали о признаках раскола внутри правящей системы Ирана. В частности, The Times of Israel, ссылаясь на высокопоставленного израильского чиновника, писало: «Есть признаки раскола в иранском режиме. Сейчас мы создаем условия для его свержения, но в конечном итоге все зависит от иранского народа».
Iran International отмечает, что наступает пятая неделя войны, ее экономические последствия становятся все более очевидными: во многих банкоматах городов Ирана закончились наличные, они не работают или физически недоступны, услуги онлайн-банкинга нескольких крупных банков, включая Bank Melli, периодически прерываются. Представители правительства сообщили изданию, что за последние три месяца значительная часть сотрудников не получила заработной платы и пособий.
В феврале, до начала войны, средний уровень инфляции на товары первой необходимости в Иране достиг трехзначных показателей, оцениваемых в диапазоне от 105% до 115%.