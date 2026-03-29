Раскол между Пезешкианом и КСИР: президент требует прекращения огня. Иран на грани финкатастрофы

Источники, говорившие на условиях анонимности, утверждают, что Пезешкиан раскритиковал подход Корпуса стражей исламской революции к эскалации напряженности и продолжающимся атакам на соседние страны, предупредив об экономических последствиях этой ситуации.

Между президентом Ирана Масудом Пезешкианом и командующим Корпусом стражей исламской революции Ахмадом Вахиди возникли серьезные разногласия, сообщает оппозиционное издание Iran International со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам источников, Пезешкиан подчеркнул, что если не остановить войну, экономика Ирана может столкнуться с полным крахом в течение трех недель или месяца.

7 марта Пезешкиан в видеообращении принес извинения за «стрельбу без разбора» со стороны вооруженных сил Ирана по соседним странам и дал указание прекратить атаки. Однако атаки продолжились после публикации его сообщения.

Информированные источники сообщили Iran International, что Пезешкиан потребовал вернуть исполнительную и управленческую власть администрации, что было категорически отвергнуто Вахиди.

В ответ на критику командующий КСИР возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на правительство из-за «неспособности провести структурные реформы до начала конфликта», сообщили источники.