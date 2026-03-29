Депортация россиян из Америки

По сообщению организации Russian America for Democracy in Russia, в Ньюарке (штат Нью-Джерси) пассажиров пересадили на рейс авиакомпании EgyptAir, который отправился в Каир. Из Каира, по данным Flight Radar, депортированных направят в Москву, в аэропорт Домодедово.

В субботу, 28 марта, из Александрии (штат Луизиана) вылетел чартерный депортационный рейс с гражданами России на борту.

По данным Russian America for Democracy in Russia, для этого рейса были собраны несколько десятков россиян из 5–6 иммиграционных центров содержания по всей территории США. Переводы в центр в Александрии начались примерно за неделю до вылета.

Правозащитники сообщают о тяжелых условиях этапирования: людей перевозили в кандалах, они проводили много часов без возможности сесть, ночевали на полу и ожидали отправки в переполненных помещениях.

По данным организации, депортационный рейс — второй с начала 2026 года. В Иммиграционной и таможенной службе США (ICE) ранее сообщали, что за 2025 год из США выдворили 127 граждан России. По оценкам правозащитников, еще около тысячи остаются в иммиграционных тюрьмах в ожидании решений.