Синоптики спрогнозировали снова дожди

В понедельник, 30 марта, в Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью местами возможен небольшой дождь. Юго-восточный ветер к вечеру сменится северо-западным, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха ночью 9-12, днем 13-18 градусов тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 750 мм ртутного столба. Относительная влажность 70-80%.

В районах Азербайджана местами осадки, в горных районах прогнозируется снег, также ожидаются грозы и град. Западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью составит 8-11, днем 15-20 тепла, в горах ночью 3-7 мороза, днем от - 2° до + 3 тепла.

В сообщении Национальной службы также говорится, что количество выпавших в Баку и на Апшероне за два дня осадков превысило норму более чем в шесть раз: с 27 марта к утру 29-го в Баку и на полуострове выпало 143 мм осадков, что составляет 606% от месячной нормы.