Тегеран после бомбежки
Власти Ирана: Никакой капитуляции и переговоров. Америку накажем...

13:20

Война достигла «критической стадии», заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в послании, посвященном 30 дням «национальной обороны».

Галибаф высоко оценил «мобилизацию населения» и предостерег Соединенные Штаты от продвижения «условий капитуляции» под видом переговоров. «Улицы в эти 30 ночей стали проявлением и отражением социальной мощи нации, не знающей поражения», — утверждает Галибаф.

Спикер добавил, что публичные митинги и лозунги жителей Ирана «Никаких компромиссов, никакой капитуляции, борьба против Америки» якобы «придали силу ракетам».

Галибаф также в своем послании указал на «неудачи для Соединенных Штатов и их союзников», заявив, что «символы американской мощи, от истребителей F-35 до авианосцев и региональных баз, понесли серьезные потери», добавив при этом, что удары по Израилю были «эффективными, точными и основополагающими».

В то же время он обвинил Вашингтон в противоречивых сигналах в дипломатии: «Противник публично посылает сигналы о переговорах и диалоге… но в то же время тайно готовит наземную операцию против Ирана».

Галибаф отверг сообщения о предложениях США, заявив: «Америка излагает свои пожелания и то, чего ей не удалось достичь в войне, в виде списка из 15 пунктов и добивается этого дипломатическим путем». Он предупредил, что любая попытка принудить Иран к капитуляции встретит сопротивление: «Пока американцы добиваются капитуляции Ирана, наш ответ ясен: «Мы не подчинимся».

«Мы участвуем в большой мировой войне и должны подготовить себя к долгому, трудному и сложному пути к вершине, - заявил Галибаф. - При поддержке нашего народа мы сможем вернуть наши права, наказать Соединенные Штаты и заставить их раскаяться в своих действиях, чтобы они не осмелились снова напасть на Иран. Мы не выйдем из этой войны иначе как победителями».

Спикер утверждает, что иранские силы готовы к дальнейшей эскалации: «Наши люди ждут, когда американские солдаты войдут на землю, чтобы поджечь их». Он также заявил, что ракетные удары и военные операции будут продолжаться.

