Джейхун Байрамов ответил на публикацию Аракчи

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прокомментировал слова благодарности главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в адрес Азербайджана.

В публикации главы МИД Азербайджана в соцсети X говорится: «Ваши искренние слова и благодарность очень ценны для нас. Народы Азербайджана и Ирана — дружелюбные и братские народы. Это, а также взаимное уважение между двумя странами составляет основу наших отношений и исторических связей. Желаем Ирану мира и спокойствия как можно скорее!»

Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выразил благодарность правительству и народу Азербайджана за оказанную гуманитарную помощь: «Эта поддержка, проявленная в трудные времена, основана на общей культуре, объединяющей народы Ирана и Азербайджана».