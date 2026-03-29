Тегеран после бомбежки
«Летающий радар» США разрушен

Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 Sentry AWACS получил серьезные повреждения в результате иранского ракетного удара, нанесенного в минувшую пятницу по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии, сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на официальные лица.

Данные самолеты играют важную роль в управлении боем, а также обнаружении вражеских ракет, дронов и самолетов на дистанции в сотни километров. Они в режиме реального времени обеспечивают командованию картину войны, позволяя управлять своими войсками и бороться с угрозами. Издание говорит о его критической важности для военных действий.

Таких самолетов на вооружении американских вооруженных сил всего 31. Они используют платформу Boeing-707, давно снятую с производства. «Это очень серьезно. Нанесен ущерб способности США видеть то, что происходит в Заливе», – заявил изданию полковник американских ВВС Джон Венабл.

В результате иранской атаки, в ходе которой были применены шесть баллистических ракет и 29 ударных беспилотников, повреждения также получили несколько американских самолетов-заправщиков. Кроме того, по меньшей мере 15 американских военнослужащих получили ранения, в том числе пятеро - серьезные.

В соцсети Х уже появились фото и видео разрушенного «летающего радара», стоящего на авиабазе Принц Султан.

По имеющимся данным, всего на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии было размещено шесть американских самолетов E-3 Sentry AWACS.

