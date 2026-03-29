У Зеленского заявили: Ультиматум Путина не приняли – не примем и ультиматум США

Украина не примет ультиматум США, как не приняла ультиматум России в 2022 году, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко. Его цитирует агентство УНИАН.

«В 2026 году Украина обеспечит свои потребности в дронах и артиллерии, нужно понимать, в каком состоянии находится украинская оборонная промышленность и в конечном счете украинское достоинство», - заявил Лещенко.

25 марта украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что США потребовали от Киева вывести войска из Донбасса в обмен на гарантии безопасности.

При этом госсекретарь США Марко Рубио опроверг заявление Зеленского, подчеркнув, что оно не соответствует действительности.

Зеленский в свою очередь отверг обвинения со стороны госсекретаря Рубио во «лжи» и еще раз подтвердил, что условием предоставления Киеву гарантий безопасности от Вашингтона является вывод украинских войск из Донбасса, что на сегодняшний день является условием завершения войны. По словам Зеленского, во время переговоров прямо звучат сигналы, что Украина не сможет получить гарантии безопасности ни до прекращения огня, ни до завершения войны. «А только после того, как наши (украинские) войска выйдут с Донбасса, что называют условием завершения войны. Именно в таком формате мы сможем получить гарантии безопасности от Соединенных Штатов», – рассказал президент.