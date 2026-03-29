Ким испытал двигатель для ракеты: она способна достать до США

Как пишет Associated Press, ссылаясь на заявление Государственного информационного агентства КНДР, северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдал за испытанием оружия и назвал это «достижением, способствующим укреплению стратегического военного потенциала страны».

Согласно сообщению агентства, были проведены наземные испытания модернизированного двигателя, использующего композитный углеродный материал. Максимальная мощность двигателя составляет 2500 килотонн, что выше показателя в 1971 килотонну, зафиксированного в аналогичных испытаниях твердотопливного двигателя в сентябре.

По мнению наблюдателей, стремление к увеличению мощности двигателя, вероятно, связано с попытками разместить несколько боеголовок на одной ракете, чтобы повысить шансы на преодоление американской системы противоракетной обороны.

«Это указывает на намерение Кима расширить и модернизировать арсенал ракет, способных поражать цели на территории США», - отмечает AP.

В последние годы КНДР проводила испытания различных МБР, которые потенциально способны поразить материковую часть США, включая ракеты с твердотопливными двигателями, которые затрудняют обнаружение до старта.

Ранее Ким Чен Ын вместе с дочерью присутствовал на испытании новых северокорейских танков, которые, по утверждению властей, способны блокировать ракетные и беспилотные атаки со «стопроцентной эффективностью». По словам Кима, разработка нового танка заняла семь лет, при этом основное внимание уделялось повышению его защиты. Он будет служить основным боевым танком страны.