Тегеран после бомбежки
Тегеран после бомбежки

Ким испытал двигатель для ракеты: она способна достать до США

14:55 748

Северная Корея провела испытания мощного твердотопливного двигателя для ракеты, которая способна поразить территорию США.

Как пишет Associated Press, ссылаясь на заявление Государственного информационного агентства КНДР, северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдал за испытанием оружия и назвал это «достижением, способствующим укреплению стратегического военного потенциала страны».

Согласно сообщению агентства, были проведены наземные испытания модернизированного двигателя, использующего композитный углеродный материал. Максимальная мощность двигателя составляет 2500 килотонн, что выше показателя в 1971 килотонну, зафиксированного в аналогичных испытаниях твердотопливного двигателя в сентябре.

По мнению наблюдателей, стремление к увеличению мощности двигателя, вероятно, связано с попытками разместить несколько боеголовок на одной ракете, чтобы повысить шансы на преодоление американской системы противоракетной обороны.

«Это указывает на намерение Кима расширить и модернизировать арсенал ракет, способных поражать цели на территории США», - отмечает AP.

В последние годы КНДР проводила испытания различных МБР, которые потенциально способны поразить материковую часть США, включая ракеты с твердотопливными двигателями, которые затрудняют обнаружение до старта.

Ранее Ким Чен Ын вместе с дочерью присутствовал на испытании новых северокорейских танков, которые, по утверждению властей, способны блокировать ракетные и беспилотные атаки со «стопроцентной эффективностью». По словам Кима, разработка нового танка заняла семь лет, при этом основное внимание уделялось повышению его защиты. Он будет служить основным боевым танком страны.

Израиль и США уничтожают ракетную программу Ирана, но есть «но»...
Израиль и США уничтожают ракетную программу Ирана, но есть «но»...
15:37 328
У Зеленского заявили: Ультиматум Путина не приняли – не примем и ультиматум США
У Зеленского заявили: Ультиматум Путина не приняли – не примем и ультиматум США
14:45 1362
Скончался народный артист Расим Балаев
Скончался народный артист Расим Балаев
14:14 2479
Алюминиевые заводы, военные базы: Иран заявил об ударах по странам Залива
Алюминиевые заводы, военные базы: Иран заявил об ударах по странам Залива обновлено 11:50
11:50 3839
Удары по Ирану: тяжело ранен командир КСИР. А из Тегерана льются угрозы
Удары по Ирану: тяжело ранен командир КСИР. А из Тегерана льются угрозы видео; обновлено 15:15
15:15 6475
Миссия США невыполнима. Трамп на краю пропасти
Миссия США невыполнима. Трамп на краю пропасти наша аналитика
28 мартa 2026, 23:07 8637
Беспилотники у Москвы. А в Тольятти под ударом «промпредприятие»
Беспилотники у Москвы. А в Тольятти под ударом «промпредприятие»
11:07 2768
МЧС спасает попавших в беду
МЧС спасает попавших в беду фото; видео
10:55 1858
«Кинжал» и сотни беспилотников над Украиной
«Кинжал» и сотни беспилотников над Украиной
10:42 2823
Пятая ночь подряд: украинские дроны снова бьют по портам России
Пятая ночь подряд: украинские дроны снова бьют по портам России
09:28 3418
Украина надевает намордник на Иран
Украина надевает намордник на Иран наш комментарий
28 мартa 2026, 20:45 10165

Израиль и США уничтожают ракетную программу Ирана, но есть «но»...
Израиль и США уничтожают ракетную программу Ирана, но есть «но»...
15:37 328
У Зеленского заявили: Ультиматум Путина не приняли – не примем и ультиматум США
У Зеленского заявили: Ультиматум Путина не приняли – не примем и ультиматум США
14:45 1362
Скончался народный артист Расим Балаев
Скончался народный артист Расим Балаев
14:14 2479
Алюминиевые заводы, военные базы: Иран заявил об ударах по странам Залива
Алюминиевые заводы, военные базы: Иран заявил об ударах по странам Залива обновлено 11:50
11:50 3839
Удары по Ирану: тяжело ранен командир КСИР. А из Тегерана льются угрозы
Удары по Ирану: тяжело ранен командир КСИР. А из Тегерана льются угрозы видео; обновлено 15:15
15:15 6475
Миссия США невыполнима. Трамп на краю пропасти
Миссия США невыполнима. Трамп на краю пропасти наша аналитика
28 мартa 2026, 23:07 8637
Беспилотники у Москвы. А в Тольятти под ударом «промпредприятие»
Беспилотники у Москвы. А в Тольятти под ударом «промпредприятие»
11:07 2768
МЧС спасает попавших в беду
МЧС спасает попавших в беду фото; видео
10:55 1858
«Кинжал» и сотни беспилотников над Украиной
«Кинжал» и сотни беспилотников над Украиной
10:42 2823
Пятая ночь подряд: украинские дроны снова бьют по портам России
Пятая ночь подряд: украинские дроны снова бьют по портам России
09:28 3418
Украина надевает намордник на Иран
Украина надевает намордник на Иран наш комментарий
28 мартa 2026, 20:45 10165
