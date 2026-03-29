USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тегеран после бомбежки
Новость дня
Израиль и США уничтожают ракетную программу Ирана, но есть «но»...

15:37

США и Израиль за первые четыре недели военной кампании против Ирана нанесли удары по четырем основным объектам, где Иран производит ракеты, а также по 29 ракетным базам, сообщает в воскресенье The Washington Post (WP) со ссылкой на данные спутниковых снимков.

Спутники зафиксировали разрушения и повреждения на этих объектах, обрушение туннелей, ведущих к подземным складам ракет, отмечает издание.

По данным WP, под удар попали производственные площадки в Ходжире, Парчине, Каемийе и Шахруде. В частности, в Ходжире к востоку от Тегерана атакам подверглись цеха по производству жидкого и твердого топлива для баллистических ракет. Согласно спутниковым снимкам за 24 марта, здесь разрушено не менее 88 построек.

В Парчине, восточнее Тегерана, в комплексе по производству твердого топлива поражены 12 построек. В Каемийе на окраинах иранской столицы, где производят пусковые установки и жидкое топливо, попадания зафиксированы у 19 строений, свидетельствуют данные за 14 марта.

Комплекс Шахруд на северо-востоке Ирана также подвергся массированным налетам США и Израиля: не менее 28 зданий получили повреждения или оказались разрушены.

Среди ракетных баз зафиксирован ущерб базе «Хоргу» в провинции Хормозган на юге Ирана: здесь уничтожено не менее 15 построек, попадания пришлись по двум входам в катакомбы. На военной базе «Имам Али» в провинции Лорестан на западе Ирана удары затронули девять наземных структур и два прохода в подземелья.

При этом наблюдатели отмечают, что точное количество ни ракетных баз, ни мобильных пусковых установок в распоряжении Ирана неизвестно. Также есть сомнения в возможности полностью ликвидировать иранскую ракетную программу с учетом того, как Иран восстанавливал предприятия после прежних ударов, и его возможностей приобретать за рубежом нужные товары для поддержания работоспособности программы.

Юлий Эдельштейн, член Кнессета от партии «Ликуд» и бывший глава комитета по иностранным делам и обороне, заявил, что удары нанесли ущерб возможностям Ирана, но не устранили угрозу, и что Тегеран в конечном итоге сможет восстановиться, если конфликт не закончится сменой режима или обязательным соглашением под контролем властей. По его словам, Израилю удалось оттеснить Иран на несколько лет, но он имеет дело с региональной державой, конечной целью которой остается обладание ядерным оружием.

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться