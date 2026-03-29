«Угроза безопасности»: власти ОАЭ требуют от Ирана компенсаций

Любое политическое урегулирование ситуации вокруг иранских ударов по территориям стран Персидского залива должно включать гарантии ненападения и выплату компенсаций за материальный ущерб, нанесенный в результате атак, считает дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш.

«Любое политическое решение, направленное на урегулирование иранской агрессии против арабских государств Персидского залива, должно включать четкие гарантии, предотвращающие повторение подобных нападений в будущем, закреплять принцип ненападения, а также предусматривать выплату Ираном компенсаций за удары по гражданским и жизненно важным объектам, а также по мирному населению», - написал он в X.

Высокопоставленный представитель ОАЭ добавил, что Иран до начала войны вводил своих соседей в заблуждение относительно своих намерений и теперь представляет основную угрозу безопасности в Персидском заливе.