Дагестан под водой. Режим ЧС объявлен и в Чечне

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что наиболее сложная обстановка с подтоплениями и нарушениями энергоснабжения сохраняется в Махачкале, Хасавюрте и Хасавюртовском районе.
Остальная территория республики также пострадала, но в указанных населенных пунктах ситуация требует особого внимания, передают российские СМИ.
Из-за обильных дождей в Дагестане произошли массовые подтопления, сбои в работе систем водо- и электроснабжения. Без света остались более 500 тыс. жителей. В горных районах зафиксированы камнепады и селевые потоки.
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Махачкале и Хасавюртовском районе.
На территории Чечни также объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды. Распоряжение подписал глава республики Рамзан Кадыров. 27 марта в Чечне ввели режим повышенной готовности из-за сильнейших ливней. Из чеченского поселка Кундухово сегодня эвакуировали более 500 человек из-за продолжительных ливней и подъема уровня воды в реке Гумс.