Инцидент в храме: Пашиняна хотели ударить. Двоих задержали

Инцидент с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна произошел в церкви Святой Анны.

В соцсетях распространилось видео, как после литургии, когда премьер-министр Армении в сопровождении охраны направлялся к выходу, один из присутствующих приблизился к нему, сказав: «Не смотри на меня так!» Второй сзади попытался ударить Пашиняна. На попытки охранников оттащить мужчин глава Кабмина Армении сказал: «Успокойтесь».

По сообщению пресс-службы МВД Армении, полиция в Ереване задержала двоих мужчин после инцидента, произошедшего во время визита Никола Пашиняна в храм. В ведомстве заявили, что граждан задержали по «подозрению в хулиганстве и вмешательстве в законную деятельность должностного лица».