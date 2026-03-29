Тегеран после бомбежки
Новость дня
Оружие в обмен на кокаин: брат Асада в ожидании приговора

16:41 719

Структуры, связанные с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом, участвовали в схеме отправки оружия в Колумбию в обмен на наркотики. Об этом сообщается в публикации The Wall Street Journal (WSJ).

Одну из таких схем, пишет издание, раскрыли американские власти. Двоюродный брат Башара Асада — Антуан Кассис — год назад должен был доставить 500 кг кокаина в Сирию, полученные в обмен на вооружение и военную технику, но был задержан Управлением по борьбе с наркотиками США, говорится в статье.

Антуан Кассис

Сделка оценивалась примерно в $14 млн. Оружие, включая ракеты Stinger, беспилотники и гранатометы, происходило из сирийских запасов, полученных от Ирана. При этом сам Кассис не имел прямых связей с Тегераном. Сделка готовилась через сеть, связанную с проиранской «Хезболлой», которая, как говорится в публикации, выстроила маршрут между Ближним Востоком и Южной Америкой. Схема охватывала несколько континентов и включала финансовые операции, в том числе через криптовалюты. За 18 месяцев (с апреля 2024-го) через сеть прошло около $82,5 млн. Выведенное из оборотов сирийское оружие шло колумбийской группировке «Армия национального освобождения» (АНО/ELN).

Сам Кассис сейчас находится под следствием в США. Он признан виновным в участии в наркотеррористическом заговоре. Ему грозит от 20 лет до пожизненного срока. Суд вынесет приговор 2 июля. На суде Кассис признался, что напрямую сотрудничал с Махером Асадом, братом бывшего президента Сирии, и другими высокопоставленными военными чиновниками в рамках этой сделки. Он платил правительству $10 тыс. за каждый килограмм кокаина, ввозимого через порт Латакия. Другие доказательства, представленные на суде, показали, что правительство Асада получало доход за счет взимания пограничного налога с наркотиков, проходящих через территорию Сирии, а также за счет производства и распространения каптагона (синтетический психостимулятор).

В декабре 2021 года The New York Times писала, что Махер Асад, брат президента Сирии, контролирует производство каптагона в стране. По версии NYT, основная часть производства каптагона в Сирии контролировалась Четвертой бронетанковой дивизией сирийской армии — элитным подразделением, возглавляемым Махером Асадом.

Скончался народный артист Расим Балаев
Скончался народный артист Расим Балаев обновлено 17:20
17:20 4461
Израиль обстреливают: ракеты повредили завод
Израиль обстреливают: ракеты повредили завод видео
17:07 698
Инцидент в храме: Пашиняна хотели ударить. Двоих задержали
Инцидент в храме: Пашиняна хотели ударить. Двоих задержали видео
16:21 1931
Израиль и США уничтожают ракетную программу Ирана, но есть «но»...
Израиль и США уничтожают ракетную программу Ирана, но есть «но»...
15:37 2274
У Зеленского заявили: Ультиматум Путина не приняли – не примем и ультиматум США
У Зеленского заявили: Ультиматум Путина не приняли – не примем и ультиматум США
14:45 2738
Алюминиевые заводы, военные базы: Иран заявил об ударах по странам Залива
Алюминиевые заводы, военные базы: Иран заявил об ударах по странам Залива обновлено 11:50
11:50 4241
Удары по Ирану: тяжело ранен командир КСИР. А из Тегерана льются угрозы
Удары по Ирану: тяжело ранен командир КСИР. А из Тегерана льются угрозы видео; обновлено 15:15
15:15 8423
Миссия США невыполнима. Трамп на краю пропасти
Миссия США невыполнима. Трамп на краю пропасти наша аналитика
28 мартa 2026, 23:07 8972
Беспилотники у Москвы. А в Тольятти под ударом «промпредприятие»
Беспилотники у Москвы. А в Тольятти под ударом «промпредприятие»
11:07 3166
МЧС спасает попавших в беду
МЧС спасает попавших в беду фото; видео
10:55 2122
«Кинжал» и сотни беспилотников над Украиной
«Кинжал» и сотни беспилотников над Украиной
10:42 3193

ЭТО ВАЖНО

