Израиль обстреливают: ракеты повредили завод

Израильские военные сообщили, что зафиксировали новый ракетный обстрел со стороны Ирана и приступили к перехвату.

«Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в направлении израильской территории. Оборонные системы работают над перехватом угроз», - говорилось в заявлении армейской пресс-службы.

Израильские СМИ сообщают, что сигнал тревоги, предупреждающий о ракетном обстреле, прозвучал в районе Иерусалима, Гуш-Дане, округах Ха-Шфела и Лахиш, Иорданской долине, в районе озера Кинерет.

Во время ракетного обстрела юга Израиля упавшими обломками поврежден завод «Наот Ховав». На заводе возник пожар. В службу скорой помощи поступили сообщения об одном раненом. Также сообщается, что иранская ракета упала на севере Негева. Зафиксировано прямое попадание. Информации о пострадавших пока нет.

Иранские правительственные СМИ утверждают о попадании по сталелитейному заводу и хранилищу аммиака.