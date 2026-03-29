Договор между Арменией и Ираном поставлен на паузу

Работы над документом о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Армении и Ирана пока приостановлены. Об этом сообщил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе беседы с журналистами.

«На данный момент это не обсуждается. Был запланирован визит, в рамках этого визита (обсуждение) документа... По крайней мере, на текущий момент о реализации не говорится», - сказал министр.

В феврале, до начала военной операции, посол Ирана в Армении Халил Ширголами заявлял, что стороны планируют подписать всеобъемлющий документ о стратегическом сотрудничестве, предположительно, во время визита премьер-министра Никола Пашиняна в Тегеран в 2026 году.