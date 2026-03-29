USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тегеран после бомбежки
Новость дня
Готовился теракт у здания Bank of America

17:26 263

Французская полиция предотвратила закладку взрывного устройства у здания отделения Bank of America в Париже. Мужчину задержали на месте с поличным, сообщила французская прокуратура.

По данным следователей, обнаруженное у мужчины самодельное взрывное устройство включало в себя пятилитровую канистру, предположительно наполненную горючим, и пиротехническое изделие, которое должно было послужить детонатором. В момент, когда мужчина пытался поджечь СВУ, его заметил полицейский патруль.

Задержанный действовал в паре с сообщником, который должен был зафиксировать на камеру происходящее. Ему удалось скрыться. По словам задержанного, его завербовали через платформу Snapchat, пообещав 600 евро за выполнение задания.

В прокуратуре Франции сообщили о задержании еще двух подозреваемых и продлении срока пребывания под стражей ранее задержанного мужчины.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес назвал попытку устроить взрыв у здания Bank of America терактом. Расследованием инцидента занялась антитеррористическая прокуратура страны. По словам источников AFP в следственных органах, попытка теракта стала «реализацией угроз Ирана в отношении американских и израильских интересов в Европе».

Меры безопасности на связанных с США и Израилем объектах в Европе усилены после начала войны двух стран против Ирана, пишет Deutsche Welle. Тегеран заявлял, что страны Европы станут «законными целями», если присоединятся к военной кампании против Ирана.

С начала эскалации на Ближнем Востоке в странах Европы произошло несколько нападений на израильские учреждения. В нидерландском Роттердаме был устроен пожар в синагоге, который, согласно данным властей, организовали завербованные Ираном исполнители. На следующий день после этого в Амстердаме взрывом повредило здание еврейской школы. В Великобритании связанная с иранским режимом группировка взяла на себя ответственность за поджог четырех машин скорой помощи, принадлежащих еврейской организации.

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться