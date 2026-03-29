После угроз Ирана Американский университет переходит на удаленку

Американский университет Бейрута заявил, что на два дня перейдет на дистанционное обучение после угроз со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковать американские университеты в регионе.

«В настоящее время у нас нет доказательств прямых угроз в адрес нашего университета, его кампусов или медицинских центров. В то же время из соображений предосторожности в понедельник и вторник мы будем работать полностью в онлайн-режиме, за исключением персонала, выполняющего жизненно важные функции», — говорится в заявлении президента Американского университета Бейрута Фадло Хури.

Ранее Корпус стражей исламской революции пригрозил нанести удары по американским университетам на Ближнем Востоке, заявив, что в результате американо-израильских ударов были разрушены два иранских университета.