«Важные встречи»: Зеленский уже в Иордании, а Нетаньяху не позвонил

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье прибыл в Иорданию, где у него запланированы встречи по вопросам безопасности.

«Сегодня в Иордании. Самое главное – безопасность, и важно, чтобы все партнеры прилагали к этому необходимые усилия. Украина вносит свой вклад. Впереди важные встречи», – сообщил Зеленский.

Перед этим президент Украины посетил Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.

Ранее журналист Axios и израильского «12 канала» Барак Равид написал в соцсети X, что Израиль стал «единственной страной», которая не пригласила президента Украины Владимира Зеленского на фоне его визитов в государства Персидского залива в последние дни.

«Президент Украины Владимир Зеленский в последние два дня посещает все страны Персидского залива, чтобы укрепить сотрудничество в сфере безопасности против Ирана. Единственная страна, которая его не пригласила, — это Израиль. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил поговорить с ним по телефону две недели назад, но не позвонил и пропал», — написал он.