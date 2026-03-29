«Впервые за столетия»: запрет Израиля для католических лидеров. Европа возмущена

По заявлению латинского патриархата Иерусалима и кустодия, его остановили по пути и развернули обратно.

Израильская полиция запретила службу мессы в Вербное воскресенье в храме Гроба Господня в Иерусалиме для латинского патриарха Иерусалима кардинала Пьербаттисты Пиццабаллы, которого израильские правоохранители остановили на пути к службе. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Событие вызвало жесткую реакцию правительства Италии. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала это «оскорблением верующих», а глава МИД Италии Антонио Таяни вызвал к себе израильского посла. В канцелярии кардинала заявили, что произошедшее «игнорирует чувства миллиардов людей».

«Впервые за столетия главам Церкви было запрещено совершать мессу Вербного воскресенья в храме Гроба Господня. Этот инцидент игнорирует чувства миллиардов людей по всему миру, которые на этой неделе обращают свой взор на Иерусалим», - говорится в заявлении канцелярии.

Agence France-Presse сообщает, что на момент публикации полиция Израиля не предоставила официального комментария.

На фоне военной эскалации после начала ударов США и Израиля по Ирану (28 февраля 2026 года ) в еврейском государстве действуют ограничения на массовые собрания. Они распространяются на синагоги, церкви и мечети: максимальное число участников ограничено примерно 50 человек.

Вербное воскресенье открывает Страстную неделю. В обычные годы в этот день проходят массовые богослужения и процессии. В этом году латинский патриархат сообщил об отмене традиционного шествия в Иерусалиме, в котором ежегодно участвуют тысячи паломников. В заявлении подчеркивается, что церковь с начала войны соблюдала все введенные ограничения, и запрет на вход для высших представителей католической церкви назван несоразмерным.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что недопустимо не пускать церковных лидеров в храм Гроба Господня. Посол Германии в Израиле заявил, что произошедшее «больно для всех христиан», выразив солидарность с духовными авторитетами.

По данным латинского патриархата Иерусалима, доля христиан в регионе за последние десятилетия резко сократилась: если в 1948 году она превышала 18%, то сегодня составляет менее 2%. Большинство из них — православные.