Тегеран после бомбежки
Новость дня
Ормуз, война: место встречи – Исламабад

18:55 544

В Исламабаде проходят переговоры между министрами иностранных дел Египта, Турции, Саудовской Аравии и Пакистана, сообщает CNN.

Министры два дня будут обсуждать вопросы деэскалации войны на Ближнем Востоке, а также ряд других региональных вопросов. Благодаря дружественным связям одновременно с США и Ираном Пакистан стал ключевым посредником в дипломатических усилиях, передав Тегерану мирный план, предложенный Вашингтоном, говорится в публикации.

Как сообщило Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, первоначальные обсуждения были сосредоточены на предложениях по возобновлению судоходства через Ормузский пролив. В сообщении со ссылкой на источник из Пакистана говорилось, что Пакистан перед воскресной встречей направил в Белый дом предложения, в том числе от Египта, и они включали в себя структуру сборов по типу Суэцкого канала.

Турция, Египет и Саудовская Аравия могли бы сформировать консорциум для управления потоками нефти по этому водному пути и обратились к Пакистану с просьбой принять в нем участие, говорится в сообщении со ссылкой на два других пакистанских источника. Также говорится, что предложение о создании управляющего консорциума обсуждалось с США и Ираном. Кроме того, отмечается со ссылкой на первый пакистанский источник, что командующий армией Пакистана Асим Мунир регулярно контактировал с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

В сообщении со ссылкой на турецкий дипломатический источник говорилось, что приоритетом Анкары является обеспечение прекращения огня: «Обеспечение безопасного прохода судов может послужить важной мерой укрепления доверия в этом отношении».

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил о готовности Исламабада принять переговоры между США и Ираном по урегулированию ближневосточного конфликта при согласии обеих сторон и отметил поддержание Пакистаном усилий по ведению диалога.

Вашингтон передал Тегерану план завершения войны из 15 пунктов, среди которых 12 составляют американские требования, включая открытие Ормузского пролива, отказ от ядерного оружия и ограничение иранской ракетной программы. 23 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не ведет никаких переговоров с Вашингтоном. Трамп в свою очередь настаивает, что власти Ирана хотят заключить мирную сделку с США.

Айхан Аббасов назвал июньских соперников сборной Азербайджана
Айхан Аббасов назвал июньских соперников сборной Азербайджана
19:21 180
Иран заявил, что атаковал авиабазу США в Иордании
Иран заявил, что атаковал авиабазу США в Иордании обновлено 19:16
19:16 4754
Азербайджан впервые в истории против Африки. Айхан Аббасов верит в победу
Азербайджан впервые в истории против Африки. Айхан Аббасов верит в победу
19:12 389
«Важные встречи»: Зеленский уже в Иордании, а Нетаньяху не позвонил
«Важные встречи»: Зеленский уже в Иордании, а Нетаньяху не позвонил
18:18 1251
СБУ заявила об ударе по нефтяному порту России
СБУ заявила об ударе по нефтяному порту России обновлено 18:14
18:14 4936
Что же дальше? Никто не знает
Что же дальше? Никто не знает наша аналитика; все еще актуально
05:08 8641
Скончался народный артист Расим Балаев
Скончался народный артист Расим Балаев обновлено 17:20
17:20 6170
Инцидент в храме: Пашиняна хотели ударить. Двоих задержали
Инцидент в храме: Пашиняна хотели ударить. Двоих задержали видео
16:21 3555
Израиль и США уничтожают ракетную программу Ирана, но есть «но»...
Израиль и США уничтожают ракетную программу Ирана, но есть «но»...
15:37 3216
У Зеленского заявили: Ультиматум Путина не приняли – не примем и ультиматум США
У Зеленского заявили: Ультиматум Путина не приняли – не примем и ультиматум США
14:45 3522

