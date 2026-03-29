Ормуз, война: место встречи – Исламабад

Министры два дня будут обсуждать вопросы деэскалации войны на Ближнем Востоке, а также ряд других региональных вопросов. Благодаря дружественным связям одновременно с США и Ираном Пакистан стал ключевым посредником в дипломатических усилиях, передав Тегерану мирный план, предложенный Вашингтоном, говорится в публикации.

Как сообщило Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, первоначальные обсуждения были сосредоточены на предложениях по возобновлению судоходства через Ормузский пролив. В сообщении со ссылкой на источник из Пакистана говорилось, что Пакистан перед воскресной встречей направил в Белый дом предложения, в том числе от Египта, и они включали в себя структуру сборов по типу Суэцкого канала.

Турция, Египет и Саудовская Аравия могли бы сформировать консорциум для управления потоками нефти по этому водному пути и обратились к Пакистану с просьбой принять в нем участие, говорится в сообщении со ссылкой на два других пакистанских источника. Также говорится, что предложение о создании управляющего консорциума обсуждалось с США и Ираном. Кроме того, отмечается со ссылкой на первый пакистанский источник, что командующий армией Пакистана Асим Мунир регулярно контактировал с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

В сообщении со ссылкой на турецкий дипломатический источник говорилось, что приоритетом Анкары является обеспечение прекращения огня: «Обеспечение безопасного прохода судов может послужить важной мерой укрепления доверия в этом отношении».