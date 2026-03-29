Азербайджан впервые в истории против Африки. Айхан Аббасов верит в победу

«Для нас это будет вторая игра, для соперника - первая. Поэтому у Сьерра-Леоне будет небольшое преимущество. Но мы будем играть дома, при поддержке болельщиков хотим победить. Сьерра-Леоне - соперник другого уровня по сравнению с Сент-Люсией. Достаточно посмотреть на рейтинг, африканцы располагаются выше нас.

В нашей команде все готовы. Нас ждет важная игра, так как впереди будет только один сбор перед Лигой наций.

Игра с Сент-Люсией была сложной из-за погодных условий. Поле было тяжелым. Футболисты физически нагрузились. Но после перерыва я заменил десять футболистов - всех, кроме Рахмана Дашдамирова. Вышедшие на замену поддержали высокий темп. Верю, что завтра с физикой не будет проблем.

Мы впервые будем играть с африканской сборной. Ранее никогда не играли. Это будет для нас нечто новое. Как я уже сказал, Сьерра-Леоне выше нас в рейтинге. У них есть игроки, выступающие во французской Лиге 1.

У нас будут изменения в составе. В первой игре не приняли участие Алексей Исаев и Антон Кривоцук. Завтра ожидается их выход на поле. Не хотим делить команду на первый и второй состав. Играем через три дня, так будет и в Лиге наций, так что все должны быть готовы.

Конечно, завтра будем играть на победу. Но в товарищеских матчах важно прогрессировать и тактически. Футболисты в таких матчах бывают чуть расслабленнее. В отборочных играх тактически развиваться бывает сложнее.

Если завтра основное время завершится вничью, то будет серия пенальти - таков регламент FIFA Series. Победитель в любом случае должен определиться.

Участников турнира выбирает ФИФА. Не мы выбрали Сент-Люсию. Но хочу напомнить, что сборная Азербайджана не раз проигрывала командам, которые ниже в рейтинге.

Одержать победу у руля сборной - это радость для любого тренера. Вторая подряд победа станет большой мотивацией. Верим, что этот год будет для нас самым лучшим. Соперники в Лиге наций - Лихтенштейн и Литва - позволяют верить в это. Планируем изучать игру этих команд летом. Или мои помощники поедут, либо я сам. Лихтенштейн и Литва - хорошие команды. У нас большого преимущества над ними нет. Но за счет желания, духа, хорошей формы игроков можем победить.

Как обстоят дела с моими контрактами? Контракт с «Шамахы» заканчивается у меня летом. Будем обсуждать после летнего сбора. А в сборной у меня контракт до конца года. Важно, как мы сыграем в Лиге Европы», - сказал Аббасов.