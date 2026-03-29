Война в Иране обрушила туризм: страдают и азербайджанские турфирмы

Война в Иране, продолжающаяся уже больше месяца, серьезно ударила по туристическому сектору Азербайджана. Большинство авиакомпаний отменили рейсы в страны Ближнего Востока или резко подняли цены.
Из-за отмены туров местные туркомпании несут ощутимые убытки. С начала марта заметно сократилось число туристов — как въезжающих в страну, так и выезжающих из нее. По данным турфирм, с первых дней войны были отменены поездки в Дубай, Абу-Даби, Шарм-эш-Шейх, а также на Мальдивы, в Доху, Шри-Ланку, Таиланд, Индонезию, Вьетнам и другие направления. Причем путевки, особенно на период Новруза, начали продаваться еще в конце прошлого года: компании уже получили комиссионные.
Представитель Era Travel, работающей со странами Персидского залива и Индонезией, Кянан Байрамов говорит, что с начала войны объем продаж упал примерно на 90 процентов. «Полеты через Иран прекращены. Альтернативный маршрут и длиннее, и дороже. Поэтому число приезжающих снизилось до минимального уровня за последние годы. Например, гостей из Марокко мы принимаем только через Турцию», — отметил Байрамов.
По его словам, в последние годы поездки из стран Залива стали особенно популярными: поток начинался сразу после Рамазана и продолжался до начала учебного сезона. В марте поездок не было, и прогнозы на ближайшее время делать сложно. Байрамов подчеркивает, что убытки несут не только турфирмы, но и весь туристический сектор: «Туризм начинается с нас, с туров, но в этом бизнесе задействованы рестораны, отели, транспорт и многие другие сферы. Есть рестораны, полностью ориентированные на туристов — например, индийская или китайская кухня. Они тоже теряют доход».
В агентстве Eltur Travel также говорят о крупных потерях. Турпакеты массово возвращаются: рейсы отменены, билеты на оставшиеся направления резко подорожали, а сообщения о рисках в странах, соседствующих с Ираном, только усиливают отток клиентов. «Поездки сократились на 80–90 процентов. Если раньше мы принимали пять–десять гостей в день, то теперь одного человека за два дня», — сообщили в компании.
В Alison Travel отмечают, что поток туристов в страну и из страны резко упал, а агентства оказались в тяжелом положении: «Сейчас на Ближнем Востоке самый активный сезон. Но перелеты через Индию обходятся слишком дорого». Представитель компании добавил, что по турпакетам стоимостью 1100 манатов из-за отмены туров они теряют 200–300 манатов только на банковских процентах, комиссиях и сопутствующих расходах.
В туристических компаниях предупреждают: если война продлится еще месяц, многие фирмы окажутся на грани банкротства. В последний раз подобная ситуация наблюдалась в разгар пандемии. Но тогда работа была полностью остановлена, а сейчас туры отменяются, компании несут убытки, и их усилия пропадают впустую. Тем не менее фирмы стараются сохранять оптимизм и считают, что сразу после окончания войны поток туристов восстановится.
Снижение турпотока сказалось и на отелях в регионах: сразу после праздничных дней цены заметно упали. Стоимость домов, сдаваемых посуточно или помесячно, снизилась на 20–30 процентов.
Haqqin.az связался с несколькими владельцами домов, размещенных на сайтах объявлений. Несмотря на десятидневные праздничные каникулы, дома в Губе и Габале остались пустыми. Владельцы сообщили, что сейчас можно найти жилье и за 40–50 манатов в сутки, тогда как прошлой весной они не сдавали эти дома дешевле 70–100 манатов. Хозяева домов признали, что в нынешние праздничные дни было мало и местных туристов. Те, кто приезжал, возвращались домой после одного–двух дней отдыха.
Экономист Халид Керимли отмечает, что война в Иране не прошла бесследно ни для бизнеса, ни для потребителей. «Туристические агентства, ресторанно-гостиничный сектор, транспорт, розничная торговля несут убытки, клиентов мало. Нужно учитывать, что турист приезжает отдыхать, а Азербайджан из-за соседства с Ираном считается рискованным направлением», — сказал он. По его мнению, сокращение туристического потока негативно скажется на обороте сферы услуг.
По официальной статистике, за 11 месяцев прошлого года в Азербайджан из стран Ближнего Востока приехали 273 116 туристов — на 11,7 процента больше, чем за тот же период 2024 года. Больше всего туристов прибыло из Саудовской Аравии — 99 196 человек, что на 5,7 процента больше, чем годом ранее. Из Израиля приехали 59 917 человек, из ОАЭ — 37 041, из Кувейта — 24 566, из Омана — 15 774, из Иордании — 9 745, из Египта — 7 338, из Ирака — 6 631, из Бахрейна — 4 717, из Йемена — 2 854 человека.