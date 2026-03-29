Война в Иране обрушила туризм: страдают и азербайджанские турфирмы

Война в Иране, продолжающаяся уже больше месяца, серьезно ударила по туристическому сектору Азербайджана. Большинство авиакомпаний отменили рейсы в страны Ближнего Востока или резко подняли цены. Из-за отмены туров местные туркомпании несут ощутимые убытки. С начала марта заметно сократилось число туристов — как въезжающих в страну, так и выезжающих из нее. По данным турфирм, с первых дней войны были отменены поездки в Дубай, Абу-Даби, Шарм-эш-Шейх, а также на Мальдивы, в Доху, Шри-Ланку, Таиланд, Индонезию, Вьетнам и другие направления. Причем путевки, особенно на период Новруза, начали продаваться еще в конце прошлого года: компании уже получили комиссионные.

Представитель Era Travel, работающей со странами Персидского залива и Индонезией, Кянан Байрамов говорит, что с начала войны объем продаж упал примерно на 90 процентов. «Полеты через Иран прекращены. Альтернативный маршрут и длиннее, и дороже. Поэтому число приезжающих снизилось до минимального уровня за последние годы. Например, гостей из Марокко мы принимаем только через Турцию», — отметил Байрамов. По его словам, в последние годы поездки из стран Залива стали особенно популярными: поток начинался сразу после Рамазана и продолжался до начала учебного сезона. В марте поездок не было, и прогнозы на ближайшее время делать сложно. Байрамов подчеркивает, что убытки несут не только турфирмы, но и весь туристический сектор: «Туризм начинается с нас, с туров, но в этом бизнесе задействованы рестораны, отели, транспорт и многие другие сферы. Есть рестораны, полностью ориентированные на туристов — например, индийская или китайская кухня. Они тоже теряют доход». В агентстве Eltur Travel также говорят о крупных потерях. Турпакеты массово возвращаются: рейсы отменены, билеты на оставшиеся направления резко подорожали, а сообщения о рисках в странах, соседствующих с Ираном, только усиливают отток клиентов. «Поездки сократились на 80–90 процентов. Если раньше мы принимали пять–десять гостей в день, то теперь одного человека за два дня», — сообщили в компании. В Alison Travel отмечают, что поток туристов в страну и из страны резко упал, а агентства оказались в тяжелом положении: «Сейчас на Ближнем Востоке самый активный сезон. Но перелеты через Индию обходятся слишком дорого». Представитель компании добавил, что по турпакетам стоимостью 1100 манатов из-за отмены туров они теряют 200–300 манатов только на банковских процентах, комиссиях и сопутствующих расходах. В туристических компаниях предупреждают: если война продлится еще месяц, многие фирмы окажутся на грани банкротства. В последний раз подобная ситуация наблюдалась в разгар пандемии. Но тогда работа была полностью остановлена, а сейчас туры отменяются, компании несут убытки, и их усилия пропадают впустую. Тем не менее фирмы стараются сохранять оптимизм и считают, что сразу после окончания войны поток туристов восстановится.