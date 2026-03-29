На украинский Краматорск сбросили авиабомбу: среди погибших и ребенок

В украинском Краматорске в результате российского авиаудара погибли по меньшей мере три человека, еще семеро получили ранения. Среди погибших есть 13-летний подросток. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его словам, которые приводят украинские СМИ, раненые — люди в возрасте от 20 до 85 лет. Российские войска нанесли удар по городу сегодня в обед, сбросив авиабомбу. В результате атаки повреждены многочисленные многоэтажные дома. На месте удара работают все ответственные службы. Окончательное число жертв, пострадавших и масштабы разрушений устанавливаются.