Нетаньяху дал указание: армия Израиля продвигается вглубь Ливана

В видеообращении, записанном во время посещения северных границ еврейского государства, Нетаньяху сказал: «Мы ведем кампанию на нескольких фронтах, наносим удары огромной силы по Ирану и его сателлитам, добиваемся колоссальных достижений, которые создают трещины в террористическом режиме Тегерана. Иран уже не тот Иран, «Хезболла» – не та «Хезболла», и ХАМАС – не тот ХАМАС. …Мы преподносим им сюрпризы. Мы – действующая сторона, мы – атакующая сторона, мы – инициаторы, и мы находимся в глубине их территории. Я говорил, что мы изменим облик Ближнего Востока, и мы это сделали… Мы создали три пояса безопасности… в Сирии – от отрогов Хермона до Ярмука, в Газе – на более чем половине территории сектора, в Ливане – я только что дал указание значительно расширить существующий пояс безопасности, чтобы окончательно сорвать угрозу вторжения и отдалить от наших границ обстрелы противотанковыми ракетами».

Премьер Израиля добавил, что «мы ликвидировали тысячи террористов «Хезболлы» и устранили колоссальную угрозу из 150 тысяч ракет и снарядов, которые предназначались для разрушения городов Израиля. Но у «Хезболлы» все еще остается остаточный потенциал для запуска ракет. Я обсуждал сегодня здесь с командирами способы устранить и эту угрозу… Я, разумеется, не могу поделиться… деталями этих обсуждений, но могу сказать: мы полны решимости в корне изменить ситуацию на севере (Израиля)».

The Times of Israel передает, что 146-я дивизия Армии обороны Израиля продвинулась вглубь западного сектора южного Ливана в рамках усилий по созданию новой буферной зоны для оттеснения угрозы со стороны «Хезболлы» от границы. В последние дни дивизия достигла стратегических позиций, с которых, по данным военных, «Хезболла» могла запускать атаки на Израиль.

Ранее высокопоставленные израильские чиновники заявляли, что ЦАХАЛ намерен создать демилитаризованную зону на юге Ливана вплоть до реки Литани, которая будет контролироваться с помощью систем наблюдения и огневой мощи, а также наземных сил на стратегически важных участках.