USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тегеран после бомбежки
Новость дня
Нетаньяху дал указание: армия Израиля продвигается вглубь Ливана

видео
20:23 835

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распорядился расширить зону безопасности, находящуюся под контролем израильских военных, на юге Ливана.

В видеообращении, записанном во время посещения северных границ еврейского государства, Нетаньяху сказал: «Мы ведем кампанию на нескольких фронтах, наносим удары огромной силы по Ирану и его сателлитам, добиваемся колоссальных достижений, которые создают трещины в террористическом режиме Тегерана. Иран уже не тот Иран, «Хезболла» – не та «Хезболла», и ХАМАС – не тот ХАМАС. …Мы преподносим им сюрпризы. Мы – действующая сторона, мы – атакующая сторона, мы – инициаторы, и мы находимся в глубине их территории. Я говорил, что мы изменим облик Ближнего Востока, и мы это сделали… Мы создали три пояса безопасности… в Сирии – от отрогов Хермона до Ярмука, в Газе – на более чем половине территории сектора, в Ливане – я только что дал указание значительно расширить существующий пояс безопасности, чтобы окончательно сорвать угрозу вторжения и отдалить от наших границ обстрелы противотанковыми ракетами».

Премьер Израиля добавил, что «мы ликвидировали тысячи террористов «Хезболлы» и устранили колоссальную угрозу из 150 тысяч ракет и снарядов, которые предназначались для разрушения городов Израиля. Но у «Хезболлы» все еще остается остаточный потенциал для запуска ракет. Я обсуждал сегодня здесь с командирами способы устранить и эту угрозу… Я, разумеется, не могу поделиться… деталями этих обсуждений, но могу сказать: мы полны решимости в корне изменить ситуацию на севере (Израиля)».

The Times of Israel передает, что 146-я дивизия Армии обороны Израиля продвинулась вглубь западного сектора южного Ливана в рамках усилий по созданию новой буферной зоны для оттеснения угрозы со стороны «Хезболлы» от границы. В последние дни дивизия достигла стратегических позиций, с которых, по данным военных, «Хезболла» могла запускать атаки на Израиль.

Ранее высокопоставленные израильские чиновники заявляли, что ЦАХАЛ намерен создать демилитаризованную зону на юге Ливана вплоть до реки Литани, которая будет контролироваться с помощью систем наблюдения и огневой мощи, а также наземных сил на стратегически важных участках.

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться