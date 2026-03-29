Вопреки протестам Москвы: Болгария выдала США россиян

Власти Болгарии экстрадировали в США двух граждан России — Олега Ольшанского и Сергея Ивина, обвиняемых Вашингтоном в нарушении санкций и отмывании денег.

Министерство иностранных дел РФ заявило, что это произошло, несмотря на протесты Москвы. «В МИД Болгарии была направлена нота с призывом воздержаться от экстрадиции Ивина и Ольшанского в США с акцентом на остро стоящей там проблеме несоблюдения прав человека, а также предвзятом отношении к россиянам», — цитируют российские СМИ сообщение внешнеполитического ведомства.

Ольшанского и Ивина экстрадировали в США 26 марта после отклонения их апелляционной жалобы. Россиян задержали в декабре в аэропорту Софии по запросу американской стороны. Как установило следствие, Ивин с 2017 по 2021 год участвовал в поставках металлургической продукции из Донбасса на сумму $350 млн, нарушая санкции, введенные за аннексию Крыма. С помощью поддельных документов он скрывал место происхождения товара и свою связь с бизнесменом Сергеем Курченко, близким к экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Ивин обвинения отрицает. Ольшанский проходит по тому же делу.