Резкое заявление Папы

The Guardian передает, что резкое заявление понтифика стало ответом администрации президента США Дональда Трампа. Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что молится о насилии для врагов, которые не заслуживают пощады.

Папа Римский Лев XIV во время мессы на площади Святого Петра в Ватикане по случаю Вербного воскресенья заявил, что Бог игнорирует молитвы лидеров, которые развязывают войны и у которых «руки в крови».

Папа во время мессы назвал войну на Ближнем Востоке с участием США, Ирана и Израиля «чудовищной» и заявил, что нельзя использовать имя Иисуса Христа для оправдания военных действий. «Это наш Бог: Иисус, Царь мира, отвергающий войну, Которого никто не может использовать для оправдания войны, — сказал Папа десяткам тысяч верующих. — Он не слышит молитвы воюющих, но отвергает их».

Цитируя библейский отрывок, Лео добавил: «Хотя вы много молитесь, Я не услышу вас: ваши руки полны крови».

The Guardian отмечает, что Папа Римский не называл никого конкретно, но его заявление последовало за словами Хегсета о молитвах о насилии.

Лев XIV ранее неоднократно призывал к прекращению огня в зоне конфликта, который затронул и страны Персидского залива, и Израиль, и Ливан. Обращаясь к верующим в Вербное воскресенье, он отметил, что христиане этого региона, возможно, не смогут отпраздновать Пасху.

На прошлой неделе на христианском богослужении для военнослужащих и гражданских служащих в Вашингтоне Хегсет сказал: «Пусть каждый выстрел попадет в цель против врагов праведности и нашей великой нации. Дай им мудрость в каждом решении, выносливость в предстоящем испытании, нерушимое единство и сокрушительную силу действий против тех, кто не заслуживает пощады».

Шеф Пентагона является членом церкви, входящей в Объединение реформатских евангелических церквей, основатель которой называет себя «христианским националистом».