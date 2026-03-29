Тегеран после бомбежки
Британцы предупредили Грузию

22:24

В Грузии фиксируется заметный «откат демократии», власть в стране рискует стать «автократией в сфере влияния России», говорится в докладе комитета Палаты общин Великобритании по иностранным делам.

«Комитет глубоко обеспокоен продолжающимся ухудшением демократии в Грузии, которое при нынешнем развитии событий приведет к укоренившейся автократии, прочно находящейся в сфере влияния России, подобной Беларуси», — говорится в отчете.

Авторы документа отмечают, что ЕС и Великобритания поддерживают курс Тбилиси на интеграцию с Западом, включая перспективу членства в НАТО и ЕС, тогда как Россия, по оценкам комитета, стремится этому препятствовать. Эти противоречия, указано в документе, лежали в основе политического кризиса после выборов 2024 года. По официальным итогам выборов, правящая партия «Грузинская мечта» получила 54% голосов, однако оппозиция и тогдашний президент Саломе Зурабишвили отказались признать результаты, что привело к массовым протестам.

В докладе утверждается, что с 2012 года «Грузинская мечта» консолидировала власть, ограничила оппозицию, приостановила переговоры о вступлении в ЕС и продвигала антиевропейскую риторику.

Комитет призвал власти Великобритании расширить санкции против представителей «Грузинской мечты», бизнес-элит и медиа, которые «распространяют дезинформацию». Это, сказано в докладе, «значительно увеличит издержки для тех, кто стремится подорвать стремление грузинского народа к европейской интеграции, и означает поддержку Британией грузинской демократии, а не автократии».

Осенью 2025 года в докладе по Грузии, представленном на саммите по вопросам расширения ЕС, говорилось, что Еврокомиссия считает страну «номинальным» кандидатом на членство из-за «отступления от демократии». Глава евродипломатии Кая Каллас тогда заявила, что на данный момент у Грузии нет реального пути в Евросоюз, «если только условия не изменятся кардинально».

