В России захотели протестовать за Telegram, но не получилось

В нескольких городах России, где сегодня должны были пройти митинги против блокировок в интернете, силовики оцепили площади, пришедших туда людей стали задерживать, пишет «Новая газета. Европа».

На Болотной площади в Москве силовики призвали разойтись всех собравшихся. Их оттеснили на соседние улицы. Задержали восемь человек. Одного мужчину задержали с плакатом «Нет войне». Двое задержанных — несовершеннолетние.

В Петербурге площадь, на которой должен был пройти митинг против блокировок Telegram, также оцепили силовики. Сквер на площади огородили высоким металлическим забором и сигнальной лентой. Были задержаны два человека.

В центре Воронежа задержали активиста Никиту Несмеянова, проводившего одиночный пикет против блокировок. Он вышел с либертарианским флагом и плакатом «Хватит нас замедлять. Хватит нас блокировать. За свободный интернет!!! Против блокировок. Против цензуры!!!».

В Екатеринбурге на месте отмененного митинга дежурят полиция и «Русская община». В Калуге политика Константина Ларионова задержали из-за расклейки листовок в поддержку свободного интернета, рассказал он в своем телеграм-канале. В Челябинске местные «маоисты» повесили баннер против блокировки Telegram.

Сегодня по всей России должны были проходить митинги против блокировки Telegram и за свободу интернета, однако власти отклонили все заявки.