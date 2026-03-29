Посол Ирана игнорирует приказ Ливана

Посол Ирана в Бейруте Мохаммад Реза Шейбани, объявленный персоной нон грата и получивший предписание покинуть Ливан до 29 марта включительно, отказался выполнять требование ливанских властей. Об этом сообщает Agence France Press со ссылкой на иранский дипломатический источник.

«Посол не покинет Ливан, и это соответствует пожеланиям председателя парламента Наби Берри и «Хезболлы», – заявил дипломат, говоривший на условиях анонимности.

В МИД республики заявили, что дипведомство не отменит принятого им решения, но при этом не будет принимать никаких действий в отношении Шейбани по истечении установленного срока его отъезда.

24 марта Министерство иностранных дел Ливана обвинило главу иранской дипломатической миссии в нарушении дипломатических норм. Ливанский посол был отозван из Тегерана для консультаций. При этом подчеркивалось: речь идет не о разрыве отношений, а о снижении их уровня. Во главе посольства будет стоять временный поверенный в делах.

После начала военной кампании Израиля и США против Ирана президент и премьер-министр Ливана запретили «Хезболле» использовать ливанскую территорию для обстрелов Израиля. 5 марта правительство Ливана приняло решение о запрещении деятельности в стране Корпуса стражей исламской революции.