Новые удары по Тегерану. Советник Хаменеи грозит
Трамп: Израиль люблю, а Иран «умоляет о сделке»

29 мартa 2026, 23:42 977

Президент США Дональд Трамп считает, что Иран заинтересован в достижении договоренности. Об этом глава Белого дома сказал в беседе с журналисткой 14-го канала израильского телевидения Либи Алон, приуроченной к 30 дню военной операции против Ирана.

«Любая страна, которой грозит уничтожение, стремилась бы к соглашению», – сказал Трамп, добавив, что иранская сторона «умоляет о сделке».

На вопрос о координации действий с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Трамп заявил, что они тесно общаются и «лучшей координации действий быть не может».

Говоря об Ормузском заливе, Трамп заявил, что американские военные уже действуют для установления контроля над стратегическим судоходным маршрутом.

Трамп выразил удовлетворение высоким уровнем его поддержки среди израильтян, которая, по его мнению, составляет 99%, и обратился к израильтянам: «Я люблю Израиль, я люблю людей в Израиле и очень рад их поддержке и горжусь этим».

Израильский 12 канал со ссылкой на неназванные источники в силовых структурах тем временем передает, что после войны Израиль предложит США разместить базы на своей территории. В силовых структурах видят возможность «изменить карту» расположения американских военных сил на Ближнем Востоке, говорится в материале.

«В последнее время мы доказали свою ценность как ключевой союзник Соединенных Штатов — союзник, обеспечивающий не только стабильность, но и значительные оперативные и разведывательные возможности... Американские базы в Израиле создадут стратегическое преимущество для обеих сторон», — сказал телеканалу израильский источник.

