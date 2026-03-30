Справедливые слова Пезешкиана о Трампе

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отреагировал на прошедшие накануне масштабные акции протеста под лозунгом «Нет королей» (No Kings) против политики президента США Дональда Трампа и его администрации.

В своем аккаунте в соцсети X Пезешкиан предложил «экспертам по искусственному интеллекту в Соединенных Штатах» донести до «президента Трампа о реальном положении дел, связанном с участием людей в протестах «Нет королям» в его стране».

«Американский народ возмущен лозунгом «Израиль прежде всего». Им надоело, что израильские короли правят американской демократией», — написал иранский президент в соцсети Х.

Накануне во всех 50 штатах США в рамках протестов прошло около 3300 шествий и митингов. По оценкам организаторов, на улицы вышли более восьми миллионов жителей США. Они протестовали против войны в Иране, ужесточения миграционной политики и усиливающегося авторитаризма нынешнего президента страны.