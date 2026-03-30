Уничтожение российских РСЗО в Крыму

Украинские беспилотники уничтожили в аннексированном Крыму три РСЗО «Смерч/Торнадо-С».

«Птахи» Сил беспилотных систем ВСУ прошлись смерчем по базе «Торнадо», — сообщил командующий СБС Роберт Бровди.

По его словам, на базе в селе Совхозное уничтожены сразу три реактивных системы залпового огня и самоходная транспортно-заряжающая машина к ним.

9К58 «Смерч» – советско-российская реактивная система залпового огня калибра 300 мм разработки 1980-х годов, рассчитана на массовый залп по площадям (не очень высокая точность, но большая разрушительная сила).

«Торнадо-С» – это его глубокая модернизация: оснащен современной системой наведения (включая спутниковую коррекцию), значительно более высокая точность ударов, увеличенная дальность стрельбы, автоматизированное управление и подготовка залпа. С декабря 2016 года в армии РФ началась замена РСЗО «Смерч» и РСЗО «Град» на РСЗО семейства «Торнадо».