Атака на российские города: беспилотник врезался в многоэтажку

В настоящий момент территория вокруг пострадавшего ЖК оцеплена. Всего в ночное время жители города слышали от двух до трех взрывов.

В Краснодаре в результате ночной атаки беспилотника на жилой массив пострадали три человека, среди которых двое несовершеннолетних. Обломки дрона врезались в многоквартирный дом, повредив жилые помещения и припаркованный во дворе транспорт, передают российские издания.

* * * 01:21

Украинские дроны атакуют российские регионы. В частности, сирены звучат в Таганроге и Воронеже, работает ПВО.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что один человек погиб, еще один получил ранения при атаке ВСУ на Таганрог.

«На месте происшествия в зонах падения обломков БПЛА работают экстренные службы. Есть возгорания и разрушения на земле. Люди эвакуированы. Данные уточняются. Работа по отражению воздушной атаки в Таганроге продолжается», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Удары наносятся ракетами и БПЛА, пишут мониторинговые каналы.

В результате атаки беспилотников на село Белянка Шебекинского округа ранены две женщины, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что вследствие удара дрона по автомобилю женщина получила множественные осколочные ранения. Транспортное средство загорелось. Также дроны атаковали другой автомобиль - женщину с обширной раной спины и осколочными ранениями живота доставили в больницу.

Аэропорты Краснодара и Волгограда ввели временные ограничения, сообщили в Росавиации.