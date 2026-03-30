МАГАТЭ подтвердило: Серьезно поврежден ядерный объект в Иране

Завод по производству тяжелой воды в иранском городе Хондабе серьезно поврежден и больше не функционирует, сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

27 марта Иран сообщил об ударе США и Израиля по ядерному объекту в городе.

«Основываясь на независимом анализе спутниковых снимков и информации об установке, МАГАТЭ подтвердило, что завод... больше не работает», — указано в сообщении агентства в соцсети Х. В организации подчеркнули, что на момент удара на предприятии не было ядерных материалов.

Ядерный комплекс в Хондабе, расположенный в 75 км к западу от Арака, включает исследовательский реактор IR-40 мощностью 20 МВт и установку, способную производить до 20 тонн тяжелой воды в год. Тяжелая вода используется для замедления нейтронов в некоторых типах ядерных реакторов.

27 марта Организация по атомной энергии Ирана заявила о серии ударов со стороны США и Израиля по комплексу в Хондабе и предприятию по производству уранового концентрата («желтого кека») в Эрдекане.