Трамп угрожает новым страшнейшим ударом по Ирану

Иран должен принять поражение, иначе президент США Дональд Трамп «обрушит ад» на него, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Президент (Дональд Трамп) всегда предпочитает мир. Нет необходимости в дальнейших жертвах и разрушениях. Но если Иран не примет реальность текущего момента, если он не поймет, что уже потерпел военное поражение и будет продолжать терпеть его, президент Трамп обеспечит, чтобы удары по нему были сильнее, чем когда-либо прежде», — сказала Ливитт.

Пресс-секретарь Белого Дома отметила, что «президент Трамп не блефует и готов «обрушить ад». Ирану не следует снова просчитаться. Их последняя ошибка уже стоила им высшего руководства, военно-морских сил, военно-воздушных сил и системы ПВО. Любое дальнейшее насилие будет происходить потому, что иранский режим отказывается признать свое поражение и не идет на соглашение», — заявила Ливитт.