Неожиданное решение США: на Кубу пропустят российский нефтяной танкер

Береговая охрана США пропустит на Кубу российский танкер с около 730 тыс. баррелей нефти, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на поставщика данных о судах MarineTraffic.

Судно может прибыть в пункт назначения — провинцию Матансас — 31 марта.

По словам собеседника NYT, власти США не отдали приказа патрульным катерам Береговой охраны США перехватить российский танкер. Почему этого не произошло, неясно. По мнению аналитиков, опрошенных изданием, прибытие российского судна даст Кубе как минимум несколько недель до того, как закончатся его запасы.

После того как США захватили Николаса Мадуро, экспорт венесуэльской нефти на Кубу был остановлен. Позже президент США Дональд Трамп пригрозил пошлинами любому государству, готовому поставлять топливо Гаване..